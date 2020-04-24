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24.04.2020 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили магазине

Текст: Сергей Жуков

Столичные следователи заинтересовались инцидентом в одном из продовольственных магазинов города. Там мужчина толкнул пожилую женщину, которая не соблюдала социальную дистанцию.

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов

Судя по видеозаписи, распространенной в социальных сетях, пенсионерка от удара не устояла на ногах и упала. Сверху на нее посыпались выставленные на полках товары.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение, говорится на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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