Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили магазине

Столичные следователи заинтересовались инцидентом в одном из продовольственных магазинов города. Там мужчина толкнул пожилую женщину, которая не соблюдала социальную дистанцию.

Судя по видеозаписи, распространенной в социальных сетях, пенсионерка от удара не устояла на ногах и упала. Сверху на нее посыпались выставленные на полках товары.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение, говорится на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.