Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19

В Москве развернут около двух тысяч коек в быстровозводимых медицинских корпусах, оснащенных всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра монтажа быстровозводимых корпусов на территории ГКБ №40 в Коммунарке.

Мэр пояснил, что больных с коронавирусом в городе становится больше и возникла необходимость разделять койки в крупных клиниках. В быстровозводимых корпусах будут лечиться пациенты, находящиеся в удовлетворительном состоянии, - за ними будут постоянно наблюдать врачи. При первой необходимости пациентов можно будет снова перевести в основной корпус на высокотехнологичное лечение.

В частности, на территории Коммунарки в быстровозводимых корпусах развернут 500 коек - столько же вмещают и основные корпуса больницы. При этом мобильные модули здесь стали возводить 20 апреля, а закончить все работы планируют к 7 мая. "Это означает, что вся эта махина будет смонтирована и запущена за 17 дней", - отметил мэр.

Освобождаемые благодаря мобильным корпусам высокотехнологичные койки будут использоваться для лечения более тяжелых пациентов. В общей сложности быстровозводимые корпуса сейчас возводят на территории 13 городских стационаров.