Собянин утвердил премии Чуковского для авторов детской литературы

В Москве утверждены премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В документе, размещенном на официальном сайте мэра города, говорится, что "в целях поддержки современных авторов детских литературных произведений правительство Москвы постановляет учредить семь премий правительства Москвы имени Корнея Чу­ковского в размере одного миллиона рублей".

Каждая премия будет присуждаться ежегодно автору или коллективу авторов, состав которого не превышает пять человек.

Номинации премии:

Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте семи лет

Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет

Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет

Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет

Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет

Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет

Лучшее произведение для детей по мнению читателей.

На конкурс будут приниматься работы впервые опубликованные в год, предшествующий премии, или в год соискания премии, но не позднее даты объявления срока подачи заявок на конкурс. Победитель в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определится по результатам голосования в рамках проекта "Активный гражданин".

Для участия в конкурсе представляется не более одной работы, в том числе написанной в соавторстве, в одной номинации. При этом автор или коллектив авторов вправе участвовать в конкурсе по двум и более номинациям.