Стартовал прием заявок от предпринимателей на "экспортные" гранты, утвержденные Собяниным

В Москве открыли прием заявок на получение грантов на экспорт товаров и услуг - обратиться за ними могут представители малого и среднего бизнеса. Заявку нужно оставить до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

"Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, ее цитирует официальный портал столичной мэрии.

Грант предприниматели смогут получить в виде своеобразного "кэшбека" в размере 10 процентов от выполненного экспортного контракта. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей или половину от размера налогов, заплаченных в бюджет.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин за последний месяц утвердил три пакета мер поддержки бизнеса. Включенные в пакеты льготы и субсидии призваны помочь предпринимателям сохранить рабочие и сами компании в непростых условиях борьбы с пандемией коронавируса.