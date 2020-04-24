Свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности выявлено в Москве за сутки

Около полутора тысяч протоколов о нарушении режима повышенной готовности составлено в столице только за минувшие сутки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ОАТИ. Подавляющее большинство штрафов сотрудники полиции выписали за нахождение на улице без предусмотренных указом мэра столицы оснований. За сутки с помощью автоматических средств видеоаналитики зарегистрировали 43 случая нарушения карантина гражданами с диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, а также проживающими с ними лицами.

Всего за время самоизоляции в столице составлено 23 499 протоколов о нарушении правил самоизоляции.

Кроме того, зафиксировано 1225 нарушений, совершенных юридическими лицами в сфере оказания торговых, транспортных и других услуг.

Чаще всего штрафы получают жители столицы за несоблюдение социальной дистанции в магазинах и торгово-развлекательных центрах, а также за невыполнение требований по дезинфекции такси.