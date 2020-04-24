Таксист в Москве избил пассажирку, поскольку не смог считать ее пропуск

Столичный департамент транспорта пообещал разобраться в ситуации с избитой таксистом девушкой.

В пресс-службе ведомства сообщили, что уже потребовали от "Яндекса" предоставить всю имеющуюся информацию об инциденте. Департамент намерен передать полученные данные в правоохранительные органы. "Необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры", - отметили в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таксист избил пассажирку, так как не смог считать QR-код цифрового пропуска. После конфликта пострадавшая обратилась к врачам с ссадинами.