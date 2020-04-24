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24.04.2020 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси

Текст: Любовь Проценко

Перед компаниями, предоставляющими услуги такси премиум-класса, поставлены три условия, выполнение которых допускает их возвращение к работе в период самоизоляции. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, они похожи на правила работы такси эконом-класса, которые обязаны передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок. Владимир Ефимов рассказал:

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- Совместно с отраслевыми подразделениями мы стараемся оказать поддержку всем видам бизнеса, которые вынуждены приостанавливать или ограничивать свою работу из-за коронавируса. В том числе по итогам прошедшего заседания экономического штаба мы обсудили с коллегами из транспортного комплекса механизмы допуска к работе премиальных такси и сервисов личных водителей. Такие требования адаптированы к перевозчикам и не касаются цвета автомобиля, они уже подготовлены, при условии их выполнения эти сервисы смогут вернуться к работе.

Перед компаниями поставлены три условия, пояснил замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки со всех своих автомобилей в режиме онлайн; передавать данные о тех, кто управляет транспортным средством; предоставлять еженедельно в Управление Роспотребнадзора по городу Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках существующих решений по борьбе с коронавирусом. Если эти требования будут выполнены, компании могут вернуться к работе", - сказал он.

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