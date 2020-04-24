Участники фестиваля "Московская весна a cappella" дадут онлайн-концерты

Организаторы городских фестивалей, отмененных из-за пандемии, подготовили очередную онлайн-программу для горожан. Следующую неделю, с 27 апреля по 3 мая, посвятят самому весеннему фестивалю и конкурсу акапельного пения "Московская весна A Cappella". Также ожидаются показ поэтического мини-сериала, литературные чтения, "Цветочный баттл", утренняя онлайн-зарядка, кулинарные и творческие мастер-классы.

Как сообщили в пресс-службе "Московских сезонов", ежедневно в 9 утра на странице в Instagram публикуется новое видео с тренировкой. На предстоящей неделе вести ее будут тренер по йоге с восьмилетним стажем Таня Россман и игрок сборной России по регби-7 Яна Данилова.

Уже третью неделю в прямом эфире выступают участники творческого объединения "Градский Холл". Скоро музыкальных роликов станет еще больше. Для подписчиков споют конкурсанты "Московской весны": группы "ФолкБит", Mitin Band и Music-Time, а также солистка кавер-группы "ТО4КА" Надежда Точилкина.

А 29 апреля в 19:00 в прямом эфире "Сезонов" выступит популярный российский музыкант и исполнитель Роман Архипов. Творческий путь он начал в популярном телепроекте "Фабрика Звезд", а потом устроил сольную карьеру.

Главное событие каждой весны - День Победы. Подробное расписание онлайн-мероприятий появится позже, но уже сейчас можно присоединиться к международной акции "Память сердца". Для этого нужно опубликовать у себя на странице с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА фото или видео с историей своего героя и семейной реликвией. Это могут быть письма с фронта, часы, ордена…