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В Калуге издадут книгу о Победе

22 апреля состоялось заседание городской думы Калуги. Перед началом работы участники заседания почтили память Константина Викторовича Баранова, исполнявшего полномочия городского головы Калуги с октября 2013 по апрель 2015 года, скоропостижно скончавшегося пять лет назад - 22 апреля 2015 года.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Также перед началом работы состоялось заседание фракции "Единая Россия" городской думы, на котором было принято решение оказать финансовую помощь городскому совету ветеранов для издания книги "Мы обязаны защитить правду о Победе".

Глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил коллегам о работе по увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

- Накануне 75-летия Великой Победы городскими властями уделяется особое внимание сохранению исторической памяти о подвиге нашего народа, - подчеркнул Александр Иванов, - 16 апреля была открыта мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны Матрене Петровне Леш, 24 апреля состоится открытие мемориальной доски Александра Яковлевича Унтилова, прошедшего всю Великую Отечественную войну и много лет возглавлявшего городской совет ветеранов.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге открыли доску ветерану войны Матрене Леш

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города. 396 тысяч рублей выделяется на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление капитального строительства города Калуги", 300 тысяч рублей - на разработку проекта реставрации памятника в честь 600-летия Калуги.

403 тысячи рублей будет направлено на проведение ремонта зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, 1 млн. 200 тысяч рублей - на проведение ремонта учреждений дополнительного образования в сфере искусств.

300 тысяч рублей выделяется на ремонт здания Шопинского сельского дома культуры.

1 млн. 700 тысяч рублей будет выделено на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов, 232 тысячи рублей - на мероприятия в области коммунального хозяйства, 188 тысяч рублей - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям. МУП "Управление калужского троллейбуса" согласованы сделки, связанные со сдачей в аренду муниципального недвижимого имущества. МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети" согласована сделка, которая будет совершена после проведения аукциона на выполнение реконструкции сети наружного освещения на улице Новосельской.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге вручили медаль ветерану

МУП "Калугатеплосеть" были согласованы сделки, связанные с поставками стальных труб, асфальтобетонной смеси и капитальным ремонтом тепловых сетей. Городской Управе было поручено проработать вопрос ликвидации разрытий, проведенных МУП "Калугатеплосеть" силами МБУ СМЭУ. По мнению депутатов это позволит отказаться от привлечения частных подрядчиков и сократить расходы.

Депутат Константин Сотсков затронул вопрос сложного экономического положения МУП "Калугатеплосеть".

- Годовой убыток предприятия составит порядка 300 миллионов рублей, необходимо провести работу по оптимизации расходов, тем более что в текущих условиях не приходится рассчитывать на получение значительных средств из бюджетов других уровней для реализации инвестиционной программы Теплосети, - уверен депутат.

По словам временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Денисова, был проведен финансовый аудит предприятия, прорабатываются меры по сокращению расходов, основные усилия будут направлены на производство работ, необходимых для подготовки к отопительному сезону.

Фото: Калужская городская дума
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Парламентарии приняли решение об установке мемориала павшим героям-освободителям Калуги на улице Калуга-Бор. Решение принято на основе ходатайства Благотворительного фонда содействия развитию человека, общества и культуры "София", в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях увековечения памяти воинов Красной армии, павших, освобождая Калугу от немецко-фашистских захватчиков.

Также депутаты приняли решение занести в Книгу Почета города Калуги Надежду Васильевну Ефременко, артистку драмы - ведущего мастера сцены Калужского областного драматического театра.

Надежда Васильевна работает в Калужском драматическом театре с 1971 года, за это время ее было сыграно более 120 разноплановых ролей. За высокие достижения в области театрального искусства в 1997 году Надежде Васильевне Ефременко было присвоено звание "Заслуженная артистка РФ".

По предложению депутата Александра Окунева был рассмотрен вопрос проведения дезинфекции подъездов. Исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий Денисов сообщил депутатам, что управляющим компаниям города безвозмездно переданы дезинфицирующие средства, дезинфекция подъездов должна проводиться ежедневно за счет управляющих компаний. Компенсировать свои расходы УК могут только в том случае, если у них заключен договор с жильцами, предусматривающий уборку подъездов.

Дмитрий Денисов заверил депутатов, что в квитанциях по оплате коммунальных услуг жители не увидят новую строку и платить за дезинфекцию подъездов они не будут.

Фото: Калужская городская дума
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Депутат Сергей Зеленов затронул вопрос работы образовательных учреждений города в рамках дистанционного обучения. По словам Сергея Зеленова педагоги испытывают значительные нагрузки, дистанционное обучение требует существенно больше времени для подготовки уроков и проверки домашнего задания, у ряда педагогов намечается психолого-педагогическое выгорание.

Также Сергей Зеленов уверен, что дистанционно заложить необходимые ученикам начальных классов знания невозможно, в связи с чем следует серьезно рассмотреть возможность досрочного начала каникул для начальной школы и учеников 5 - 8 классов, а основное внимание уделить ученикам 9 - 11 классов. Также для эффективного дистанционного обучения требуется дополнительное финансирование.

Депутат Марина Ставиская в свою очередь отметила, что вопрос требует тщательной проработки: прекращение занятий может привести к тому, что дети станут массово нарушать режим самоизоляции.

Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.

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