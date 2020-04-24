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В Калуге открыли памятную доску Александру Унтилову

24 апреля состоялось открытие памятной доски на Народном доме Александру Яковлевичу Унтилову. В мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, председатель городского Совета ветеранов Евгений Янкелевич, член городского Совета ветеранов Валентина Каганова, военком города Калуги и Ферзиковского района Андрей Иванов, предприниматель Андрей Беккер, подаривший памятную доску городу.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Родился Александр Яковлевич 25 апреля 1919 года в Новосибирской области. После 9-го класса работал учеником слесаря, а затем диспетчером вагонного депо.

Фото: Калужская городская дума
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С октября 1939-го до 1948 года служил в Красной Армии. Прошел всю войну и участвовал в боях на Калужской земле, в Курской битве, а затем освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, участвовал в войне с Японией. После войны Александр Унтилов работал в Калуге в вагонном депо, избирался депутатом горсовета. Долгие годы возглавлял городской Совет ветеранов. В 2009 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги".

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