В Липецкой области восстановили леса на 280 гектарах

Липецкая область одной из первых в стране завершила весенний лесокультурный сезон. В Министерстве природных ресурсов и экологии отметили эти успехи и выразили благодарность главе региона Игорю Артамонову.

Как сообщили в региональном управлении лесного хозяйства, запланированный объем посадок был выполнен в середине апреля. Искусственное лесовосстановление провели на площади более чем 280 гектаров.

Игорь Артамонов называет сохранение и воспроизводство лесов приоритетом. Он поставил задачу увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии.

- Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения, - уверен Игорь Артамонов.

В Минприроды отметили не только успешное выполнение в регионе запланированных на 2020 год объемов работ по созданию лесных культур в лучшие агротехнические сроки, но и отлично организованную работу. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко в правительственной телеграмме, пришедшей на имя главы области, также поблагодарил работников лесной отрасли региона. Он отметил, что в это сложное для страны время, связанное с распространением коронавирусной инфекции, коллектив управления лесного хозяйства Липецкой области успешно справился с поставленной задачей на 2020 год по охране, защите и воспроизводству лесов, а также защитному лесоразведению.