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24.04.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Московском регионе ограбили иранца и африканца

Текст: Михаил Фалалеев

Разбойное нападение на студента из Ирана произошло в Москве на улице Красный Казанец. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что еще в феврале в полицию поступило заявление от будущего врача-стоматолога, студента 3-го курса МГМУ имени Сеченова.

Он рассказал, что в тот день договорился встретиться со своей знакомой. Накануне молодой человек получил крупный перевод и носил деньги с собой. В назначенное время девушка приехала на встречу на автомобиле, но не одна, а с тремя мужчинами.

Фото: iStock
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Девушка пригласила иранского студента в машину. Сев в салон, иностранец тут же подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги. Они угрожали ему ножом и пистолетом, забрали телефон и рюкзак, в котором находились деньги и документы студента. Затем разбойники скрылись, а иранца выбросили из машины. Материальный ущерб составил около восьмисот тысяч рублей.

Одного из бандитов задержали сотрудники полиции Восточного округа столицы на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина. Остальных налетчиков ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

А в Наро-Фоминске подмосковные полицейские задержали двух бандитов, совершивших разбойное нападение на 34-летнего приезжего из Северной Африки. Угрожая ему оружием, бандиты отобрали у иностранца 450 тысяч рублей и три тысячи долларов. Еще требовали, чтобы он перечислил им все деньги с карты, но банк вовремя заблокировал перевод. Бандитов задержали при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

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