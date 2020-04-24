В Москве до конца недели количество коек для больных с коронавирусом увеличится до 22 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- На текущей неделе количество госпитализированных, то есть тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше. Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800. Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиник.

Резерв коек, по словам Раковой, еще есть, но он не бесконечен. Поэтому в столице сейчас стараются как можно раньше выявлять заболевших. Это может помочь сократить число тяжелых случаев заболевания.