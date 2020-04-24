В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса

Новости

В Екатеринбурге отправили на карантин 147 водителей и кондукторов 11:47
Названы продукты, от которых лучше отказаться на самоизоляции 11:46
The Rolling Stones нарушили молчание, посвятив песню коронавирусу 11:45
В "Справедливой России" предложили ввести награду за борьбу с пандемией 11:44
Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу 11:44
Под Выборгом пассажир иномарки стрелял холостыми из автомата 11:42
В Туле умер пациент с коронавирусом 11:36
На Урал привезли новое оборудование для производства масок 11:29
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19 11:28
В Омской области скончался первый пациент с COVID-19 11:28
В Москве из-за пандемии упали цены на съемное жилье 11:27
Самый дешевый автомобиль в мире ушел из России 11:26
В Москве почти половина заболевших COVID-19 - младше 45 лет 11:22
В Нижегородской области скончался восьмой пациент с коронавирусом 11:22
В Петербурге националисты изуродовали общежитие консерватории 11:16
Япония повысила до третьего уровень опасности в отношении РФ из-за COVID-19 11:15
Путин поручил оказать безвозвратную поддержку малому и среднему бизнесу 11:11
В Крыму возбудили дело об убийстве матери и ее ребенка 11:04
Из "Газели" Next сделали комфортный автодом за 3,6 млн рублей 11:02
На Кубани выявлено 84 новых случая заболевания коронавирусом 10:59
Участники фестиваля "Московская весна a cappella" дадут онлайн-концерты 10:59
Коронавирус может сократить продолжительность жизни человека на 10 лет 10:57
В России появился регион без подтвержденных случаев COVID-19 10:53
Путин поручил стимулировать импортозамещение из-за пандемии 10:49
Глава минздрава Приамурья ушла в отставку 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 10:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

В столице еще 287 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах

- Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество выздоровевших от инфекции увеличилось до 2735, - рассказала она.

Оперштаб напоминает: подтверждают отсутствие у человека специальные исследования. Вылечившимся москвичам в городе предлагают стать донорами плазмы, переливание которой больным предупреждает тяжелое течение болезни. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Еще условие: у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Те, кто готов сдать плазму крови, могут позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России
ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции