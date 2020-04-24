В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса

В столице еще 287 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество выздоровевших от инфекции увеличилось до 2735, - рассказала она.

Оперштаб напоминает: подтверждают отсутствие у человека специальные исследования. Вылечившимся москвичам в городе предлагают стать донорами плазмы, переливание которой больным предупреждает тяжелое течение болезни. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Еще условие: у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Те, кто готов сдать плазму крови, могут позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.