В Москве из-за пандемии упали цены на съемное жилье

Ставки на аренду жилья в Москве постепенно снижаются: "однушки" за минувшие три недели подешевели на 5,9%, "двушки" - на 7%, а "трешки" - на 7,9%.

По данным портала "Мир квартир", за съемную однокомнатную квартиру сейчас просят примерно 39 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатная обойдется в 48 тысяч, трехкомнатная - в 55 тысяч. Заметнее всего цены ушли вниз в районах Косино-Ухтомский (на 13,7%), Люблино (на 11,5%), Восточный (на 11,8%), Котловка (на 11,2%) и Печатники (на 10,9%). А вот в Ясенево, Чертаново Центральном и Головинском районе стоимость аренды осталась прежней.

- Режим самоизоляции и экономические потрясения сильно повлияли на арендный рынок. Спрос сократился, поскольку некоторые арендаторы уехали обратно в регионы, другие квартиранты из-за потери дохода были вынуждены съехаться с родственниками, - пояснил гендиректор портала Павел Луценко. - Соответственно, предложение возросло: прибавились квартиры, ранее сдававшиеся краткосрочно и посуточно. Баланс нарушился, поэтому цены поползли вниз.

Похожая ситуация сложилась и в Подмосковье. Аренда в регионе "просела" на 6,8%. Наиболее ощутимо цены упали в Красногорске, Мытищах и Химках.