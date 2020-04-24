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24.04.2020 12:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве начали тестировать на коронавирус пациентов неинфекционных стационаров

Текст: Любовь Проценко

В Москве начали проводить тестирование на коронавирус для пациентов неинфекционных стационаров. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Начиная со следующей недели в Москве будут увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города. Люди не стали болеть меньше. Помощь пациентам с инсультом или инфарктом, пациентам с травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах. Теперь все они будут проходить обязательное тестирование. Мы принимаем такие меры для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в больницах города, - заявила Ракова.

Оперштаб напоминает: в столице уже в обязательном порядке берется тест на коронавирус у людей с признаками ОРВИ. Проводятся анализы и пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Организован и скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями: медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции.

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