В Москве рассказали, как работает приложение для пациентов с коронавирусом

В Москве для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома, разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг". Программа позволяет горожанам проходить лечение в комфортных домашних условиях и в то же время подтверждать, что они добросовестно соблюдают карантин.

Напомним, дома в Москве лечатся пациенты, которые заразились коронавирусом, но переносят болезнь легко. Ответы на вопросы о разработанном для них приложении опубликованы на официальном сайте столичной мэрии.

Там, в частности, сказано, что приложение периодически присылает пользователю пуш-уведомления, в ответ на которые нужно сделать селфи - так пациент сможет подтвердить, что он находится дома на самоизоляции, как это предписано всем заразившимся.

Если пользователь покинет домашнюю локацию или не будет реагировать на уведомления, то система автоматически предупредит городские службы о возможном нарушении карантина.

При этом все личные данные пациента надежно защищены и хранятся на серверах городского департамента информационных технологий. После завершения лечения эти данные уничтожат.