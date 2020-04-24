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24.04.2020 21:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех пациентов была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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Умершие - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента была "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Кроме того, он страдал сахарным диабетом. Большинство других пациентов также имели сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у 10 скончавшихся.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста не должны покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

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