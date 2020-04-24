В Нововоронеже проходит конкурс научных работ

В Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - проходит конкурс "Чистая энергия. Атомный контекст", посвященный 75-летию атомной промышленности России. Организатор - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" ("АТР АЭС") при поддержке госкорпорации "Росатом" и концерна "Росэнергоатом".

Цель конкурса - популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.

В конкурсе участвуют научные работы по темам: обеспечение экологической безопасности АЭС, влияние экологических мероприятий, проводимых АЭС, на экологическую обстановку в "атомных" городах, экологическая востребованность атомных станций как альтернативы "традиционным" источникам энергии, использующим невозобновляемые природные ресурсы.

Для оценки работ участников сформирован Совет, состоящий из двух целевых групп экспертов. В составе первой группы - руководители общественных организаций: Общественной палаты Нововоронежа, профсоюза НВ АЭС, "Союза чернобыльцев", советов ветеранов Нововоронежской АЭС и города, - всего пять человек. Во второй группе - 11 представителей образовательных учреждений Нововоронежа и областного центра: школ города и нововоронежского политехнического колледжа, Воронежского государственного университета и Воронежского государственного технического университета.

"Нововоронежцы уже отправили 36 научных работ на конкурс. Самые активные участники - сотрудники Нововоронежской АЭС, учителя и ученики городских школ, преподаватели и студенты нововоронежского политехнического колледжа. Заявки принимаются до 1 сентября текущего года. Победители получат гранты на продолжение исследовательской деятельности", - отметил глава городского округа города Нововоронеж, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Нововоронежская АЭС уделяет огромное внимание контролю состояния окружающей среды в районе расположения атомной станции, а также информированию населения об экологической безопасности и эффективности атомной энергетики. Так, расходы Нововоронежской АЭС на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в 2019 году составили свыше 23 млн рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.