В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад

В Московскую область приехали первые пять врачебно-сестринских бригад, которые будут оказывать помощь местным докторам в лечении инфицированных коронавирусом жителей региона.

Этих специалистов, выделенных медицинскими подразделениями Западного военного округа, прислали в Подмосковье по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Перед отправкой всех снабдили индивидуальными средствами защиты. Каждый военный накануне прошел специальный обучающий курс, позволяющий эффективно работать в новых эпидемиологических условиях.

Напомним, что об отправке военврачей в Подмосковье утром в пятницу сообщил глава военного ведомства РФ. Шойгу уточнил, что с просьбой о помощи к нему обратился губернатор области Андрей Воробьев. "Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады - от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", - сказал Шойгу.