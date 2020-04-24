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24.04.2020 21:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад

Текст: Юрий Гаврилов

В Московскую область приехали первые пять врачебно-сестринских бригад, которые будут оказывать помощь местным докторам в лечении инфицированных коронавирусом жителей региона.

Этих специалистов, выделенных медицинскими подразделениями Западного военного округа, прислали в Подмосковье по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Перед отправкой всех снабдили индивидуальными средствами защиты. Каждый военный накануне прошел специальный обучающий курс, позволяющий эффективно работать в новых эпидемиологических условиях.

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Напомним, что об отправке военврачей в Подмосковье утром в пятницу сообщил глава военного ведомства РФ. Шойгу уточнил, что с просьбой о помощи к нему обратился губернатор области Андрей Воробьев. "Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады - от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", - сказал Шойгу.

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