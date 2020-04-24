В Туле умер пациент с коронавирусом

В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мужчина поступил в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. Помимо коронавируса, у него были диагностированы патология сердечно-сосудистой системы и атеросклеротический кардиосклероз, рассказали в оперативном штабе.

Тульские врачи при поддержке специалистов Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова боролись за жизнь пациента на протяжении девяти дней. Но спасти пенсионера не удалось: он скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

По данным на 24 апреля, в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-19. Пять заболевших работают в столичном регионе, шестеро контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с ранее заболевшими. Все больные изолированы.

Всего в регионе выявлено 505 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, четверо умерли.