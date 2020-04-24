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24.04.2020 17:30
Проект: В регионах

В Воронежской области поддержат бизнес в сфере пассажирских перевозок

Автотранспортным компаниям региона могут предоставить дополнительные льготы, чтобы снизить убытки от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Соответствующие предложения направлены в правительство Воронежской области.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Они были выработаны в рамках деятельности парламентского совета по устойчивому развитию экономики, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности под председательством Владимира Верзилина проанализировал предложенные меры вместе с представителями компаний-перевозчиков.

- Инициативы касаются как дополнительных мер региональной поддержки предприятий, задействованных в сфере пассажирских перевозок, так и возможной корректировки некоторых федеральных нормативных правовых актов. Ситуация в автотранспортной сфере требует принятия уже не точечных, а комплексных решений, - подчеркнул Нетесов.

Фото: Воронежская областная Думаеж
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Только за первые две недели режима самоизоляции собственные доходы АТП, обслуживающих городские, пригородные и междугородные маршруты, упали до уровня 25-30 процентов от того, что предприятия имели до введения режима самоизоляции. Убытки пригородных перевозчиков за первую неделю действия ограничений увеличились примерно на восемь миллионов рублей. Во вторую неделю пассажиропоток вырос, но незначительно. В результате у АТП начались кассовые разрывы, обслуживание маршрутной сети было сокращено на величину от 30 до 50 процентов, в ряде случаев транспортное сообщение на несколько дней приостанавливалось.

- Федеральными и региональными органами власти анонсированы и частично введены меры господдержки предприятий транспорта. Однако на сегодняшний момент данные меры не могут возместить убытки АТП в том размере, в котором упали их доходы, - отметил Владимир Нетесов. - Отрасль одной из первых вошла в перечень наиболее пострадавших по постановлению правительства РФ от 3 апреля 2020 года, что дает транспортным предприятиям, обслуживающим граждан, основания рассчитывать на полномасштабную поддержку. Важно, чтобы после снятия ограничительных мер в регионе не произошел транспортный коллапс, а сама отрасль не откатилась на несколько лет назад.

Как рассказал депутат регионального парламента Владимир Верзилин, предложения по помощи компаниям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Воронежской области, можно разделить на два блока. Первый - это меры, которые необходимо рассмотреть на уровне правительства РФ. Второй относится к компетенции региональных органов власти.

Фото: Воронежская областная Дума
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"Федеральный" пакет инициатив включает предложение по приостановке до 1 июля 2021 года применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в общественном транспорте, а также оснащения тахографами автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Депутаты областной думы предлагают также пересмотреть критерии предоставления "кредитных каникул", увеличив максимальный размер потребительского займа для приобретения транспортных средств с их залогом: с 600 тысяч до трех миллионов рублей.

На региональном уровне предстоит проработать около десятка предложений. В частности, профильным департаментам рекомендуется провести работу с автостраховщиками, чтобы отсрочить на три месяца платежи, которые следует вносить в апреле-мае по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

- В условиях, когда резко снизились доходы предприятий и еще не начали работать анонсированные федеральными и региональными властями меры господдержки, это может стать действенным средством сохранения работоспособности транспортных компаний. Для среднего АТП это сотни тысяч рублей, для крупного (более 100 автобусов) - миллионы. Отсрочка позволит закрыть первоочередные расходы на выплату заработной платы водителям и на приобретение горюче-смазочных материалов в самый критический период, - пояснил Владимир Верзилин.

Фото: Воронежская областная Дума

Депутаты предложили освободить предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, автовокзалы и автостанции от уплаты земельного налога и арендных платежей в 2020 году (цена вопроса для среднего предприятия - сотни тысяч рублей), а также снизить тарифы: на вывоз твердых коммунальных отходов - до уровня прошлого года, на электроэнергию - на 50 процентов.

Для этих же предприятий имеет смысл рассмотреть возможность прямого субсидирования убытков, понесенных вследствие самоизоляции граждан, за счет облбюджета. Депутаты полагают, что такая мера поддержки может оказываться как во время действия особого режима, так и в период последующего восстановления пассажиропотока.

Также воронежская областная дума предлагает проработать с топливными компаниями возможность централизованных поставок бензина для ПАТП по сниженной цене, а с банками, обслуживающими автоматизированную систему оплаты проезда в регионе, - возможность снижения процентной ставки на период до полугода. Возможно, удастся договориться с лизинговыми компаниями о предоставлении перевозчикам продуктов с нулевым первоначальным взносом.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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