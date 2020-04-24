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24.04.2020 22:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники

Текст: Ольга Игнатова

До конца апреля в столичном регионе еще продержится достаточно прохладная для второй половины весны погода, но на майские праздники она начнет улучшаться.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Об этом на онлайн-конференции в "Московском комсомольце" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, пока воздух в столичный регион поступает с севера, поэтому по ночам около нуля, а днем плюс 8-10, максимум плюс 12 градусов. Синоптик отметил, что нынешняя погода на два-три градуса ниже климатической нормы

Но уже с 1 мая начнется потепление. Так, 1 мая дневная температура может приблизиться к 15 градусам тепла.

Давление начнет расти, поэтому будет сухо и солнечно. Небольшой дождь может ожидать москвичей 1 мая, но в последующие дни вероятность осадков небольшая.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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