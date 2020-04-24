Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, на улицах города много гуляющих молодых людей, мам с детьми и детворы без присмотра. "До 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций, это как раз молодежь", - сказал Данчиков, чьи слова приводит "Интерфакс".

Чиновник также рассказал, что за последние сутки самоизоляцию нарушили 43 человека. Это те, кто согласился лечиться от коронавируса дома. Всех принудительно отправили в обсервационные центры. "Группа наибольшего риска - носители инфекции, которые, несмотря на свой диагноз, покидают свои дома и подвергают здоровье других людей опасности", - отметил он.

Всего к административной ответственности в столице привлечено 284 таких нарушителя.