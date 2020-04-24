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24.04.2020 13:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Текст: Сергей Жуков

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

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По его словам, на улицах города много гуляющих молодых людей, мам с детьми и детворы без присмотра. "До 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций, это как раз молодежь", - сказал Данчиков, чьи слова приводит "Интерфакс".

Чиновник также рассказал, что за последние сутки самоизоляцию нарушили 43 человека. Это те, кто согласился лечиться от коронавируса дома. Всех принудительно отправили в обсервационные центры. "Группа наибольшего риска - носители инфекции, которые, несмотря на свой диагноз, покидают свои дома и подвергают здоровье других людей опасности", - отметил он.

Всего к административной ответственности в столице привлечено 284 таких нарушителя.

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