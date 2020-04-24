Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19

Еще пять тысяч коек для пациентов с легкими или остаточными формами COVID-19 будут созданы в Подмосковье. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев, подчеркнув, что число больных в регионе растет и власти должны действовать опережающими темпами.

Эти койки должны быть открыты на базе санаториев и гостиниц в каждом муниципалитете. Туда будут направлять больных с легкими формами коронавирусной инфекции и тех, у кого острая фаза болезни снята, но долечивание еще необходимо. Вместе с "легкими" койками в медучреждениях области таким образом будут работать порядка 16 тысяч мест для заразившихся коронавирусом.

Также губернатор поручил дополнительно искать врачей для лечения пациентов с COVID-19. Находить возможность для перераспределения медперсонала из других учреждений, привлекать ординаторов медицинских вузов. "Каждый из глав должен быть максимально вовлечен в эту работу", - подчеркнул Андрей Воробьев. Он добавил, что в области создан запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции.