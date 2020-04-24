Амурчанин приговорен к пожизненному заключению за убийство родственников

В Амурской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 30-летнего менеджера из Благовещенска за убийство двух человек (пункты "а", "в", "к" части второй статьи 105 УК РФ).

В апреле 2019 года в селе Ивановка мужчина в наркотическом опьянении убил своего дядю, а затем, чтобы скрыть преступление, лишил жизни его 11-летнюю дочь.

"Убийца, пытаясь избежать наказания, нанес себе несколько ножевых ранений в грудь. Вначале его доставили в больницу, но после оказания ему медицинской помощи, он был помещен под стражу", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По результатам психиатрической экспертизы злоумышленник признан вменяемым.