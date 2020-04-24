Новости

В Хабаровске на 11 лет осудили сообщника террористов 06:44
Сотрудник камчатской колонии передавал наркотики заключенному 06:33
Ученые нашли "точки входа" для коронавируса в организме человека 06:33
Армия Сирии развернула обсерваторы для граждан с подозрением на COVID-19 06:29
Амурчанин приговорен к пожизненному заключению за убийство родственников 05:51
Китай объявил название национальной программы по освоению Марса 05:47
Власти США накопили достаточно тестов и готовы начать "открывать" страну 05:44
В Южно-Сахалинске онлайн-урок прервали показом порно 05:40
Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово 05:40
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН 05:27
На Камчатке при пожаре погибла женщина с двумя детьми 05:11
Посольство РФ: В Колумбии остаются 87 россиян 04:55
Россияне начали использовать свободное время для решения вопросов в МФЦ 04:41
В Канаде постепенная отмена ограничений начнется в мае 04:38
Губернатор Приморья поинтересовался мнением жителей о самоизоляции 04:25
В США рассказали о высокой смертности от ИВЛ пациентов с COVID-19 04:22
В Хабаровском крае восстановили электроснабжение после циклона 04:11
В России стало больше долгожителей 04:05
Президент США заявил о новом универсальном методе лечения COVID-19 03:34
Трамп предложил лечить больных COVID-19 солнечным светом 03:32
Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев 03:05
Россияне вернутся из Таиланда и Вьетнама 26 и 27 апреля 02:44
Во Франции начнут бесплатно раздавать защитные маски 02:38
Борис Джонсон вернется к работе с 27 апреля 02:16
Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19 01:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 05:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Амурчанин приговорен к пожизненному заключению за убийство родственников

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 30-летнего менеджера из Благовещенска за убийство двух человек (пункты "а", "в", "к" части второй статьи 105 УК РФ).

Обвиняемого в расстреле девушек на горе Уктус признали вменяемым

В апреле 2019 года в селе Ивановка мужчина в наркотическом опьянении убил своего дядю, а затем, чтобы скрыть преступление, лишил жизни его 11-летнюю дочь.

"Убийца, пытаясь избежать наказания, нанес себе несколько ножевых ранений в грудь. Вначале его доставили в больницу, но после оказания ему медицинской помощи, он был помещен под стражу", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По результатам психиатрической экспертизы злоумышленник признан вменяемым.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника