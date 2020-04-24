Губернатор Приморья поинтересовался мнением жителей о самоизоляции

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил жителям высказать свое мнение о возможности смягчения карантина, введенного из-за коронавируса. Пост об этом он разместил на своей странице в Instagram.

Он отмечает, что в сложившихся условиях самоизоляция и другие санитарные меры по-прежнему очень важны. Но поскольку члены регионального штаба задумались о смягчении режима, глава субъекта спрашивает людей.

"Думаем разрешить утренние и вечерние прогулки. В ограниченном режиме, но все же... Врачи считают это даже полезным - при условии соблюдения санитарных мер. Также рассматриваем вопрос об открытии навигации для маломерных судов. Оставляйте ваше мнение в комментариях", - говорится в сообщении.

Жители края выступают за прогулки, а также предлагают открыть торговые центры, рестораны и спортзалы, которые могли бы работать при соблюдении дистанционных правил.

В Приморье официально зарегистрировано 185 случаев новой инфекции.