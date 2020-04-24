Константин Корсик: В России не останется государственных нотариусов

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что в Хабаровском крае три государственных нотариуса перешли в небюджетный нотариат. "Теперь в Хабаровском крае государственных нотариусов нет, - сообщил Константин Корсик. - Надеюсь, в ближайшее время это произойдет и на Чукотке".

Заявление прозвучало в ходе онлайн-конференции "Нотариат 2020: электронные форматы и возможности для помощи в условиях пандемии". Константин Корсик напомнил, что нотариат уже несколько лет реализует программу поддержки нотариусов в удаленных и труднодоступных районах.

"Нотариат самостоятельно, без получения средств государственного и муниципального бюджета, обеспечивает наличие нотариальной помощи гражданам на тех территориях, где сейчас у нотариуса нет возможности содержать нотариальную контору", - пояснили в ФНП. Речь идет о малонаселенных регионах и территориях с суровым климатом, например, о районах Крайнего Севера.

Эксперты особо отмечают, что программа поддержки нотариальной деятельности в сложных районах осуществляется исключительно за счет средств нотариата, без дотаций из государственного и муниципальных бюджетов. Для этого создан отдельный фонд Федеральной нотариальной палаты. Благодаря данной программе удалось наладить полноценную работу нотариусов с регулярными выездами в удаленные места поселений граждан в Магаданской, Сахалинской области, Якутии, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

"Благодаря этим инициативам нотариальная помощь становится еще ближе для граждан даже в удаленных уголках, - сказал Константин Корсик. - Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий".

Благодаря программе удалось заполнить долго пустовавшие вакансии во многих дальних районах. Кроме того, в небюджетный нотариат стали переходить и немногочисленные государственные нотариусы. Как подчеркнул Константин Корсик, в ближайшей перспективе можно будет доложить, что в России не осталось государственных нотариусов, будет функционировать только небюджетный нотариат.