На Камчатке при пожаре погибла женщина с двумя детьми

В Камчатском крае при пожаре в квартире погибла женщина с двумя маленькими детьми в поселке Усть-Камчатск, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ).

"Следственные органы выяснят причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Назначен комплекс судебных экспертиз, привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории МЧС и криминалисты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СК даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, которые должны следить за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, кто занимается исполнением требований пожарной безопасности.