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24.04.2020 05:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке при пожаре погибла женщина с двумя детьми

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае при пожаре в квартире погибла женщина с двумя маленькими детьми в поселке Усть-Камчатск, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ).

"Следственные органы выяснят причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Назначен комплекс судебных экспертиз, привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории МЧС и криминалисты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СК даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, которые должны следить за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, кто занимается исполнением требований пожарной безопасности.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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