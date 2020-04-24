На Камчатке зенитчики отбили воздушную атаку "противника"

На Камчатке подразделения противовоздушной обороны провели тактическое учение по отражению воздушной атаки "противника".

Сначала зенитчики отбили удар с неба со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.

- При угрозе массированной атаки на позиции ЗРК С-400 подразделение совершило марш на запасную позицию. На маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела условно зараженные участки местности, а ее охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы "противника", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский

Он добавил, что военнослужащие на необорудованной позиции, продолжили ведение боя за исключением фактического пуска зенитных ракет.

В тренировке участвовали свыше 150 человек и 25 единиц военной и специальной техники.