Недостаток ИВЛ и кислорода на Камчатке восполнят уже в начале мая

Дефицит оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией на Камчатке ликвидируют уже в начале мая. Об этом сообщил ВРИО губернатора Камчатского края Владимир Солодов, в ходе совещания полпреда ДФО Юрия Трутнева по социально-экономическому развитию Камчатского края.

По словам Владимира Солодова, по состоянию на сегодняшний день в Камчатском крае для лечения больных коронавирусной инфекцией может быть задействовано 34 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), что составляет 61% от норматива, рекомендованного Минздравом России, а оснащенность кислородными концентраторами - 55% от норматива.

При этом он подчеркнул, что дефицит оборудования будет ликвидирован уже в начале мая. "Десять аппаратов ИВЛ были предоставлены по линии Минпромторга России, еще 10 поступят на полуостров в ближайшее время… Оставшаяся часть оборудования заказана за счет средств федерального бюджета и придет в начале мая. В рамках межрегионального взаимодействия субъектов ДФО при оказании медицинской помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции ожидаются поставки кислородных концентраторов из Приморского края и Сахалинской области", - сказал Владимир Солодов.

Как отмечается в сообщении, по поручению Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики в ближайшее время осуществит поставку медсредств и оборудования в дальневосточные регионы, в том числе и на Камчатку. Финансирование мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО осуществляется за счет привлечения средств крупных производственных компаний.