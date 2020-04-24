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Проект: В регионах

Россияне начали использовать свободное время для решения вопросов в МФЦ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне используют нерабочие дни для решения накопившихся вопросов в сфере государственных и муниципальных услуг. О работе МФЦ в период пандемии рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Фото: Photoxpress
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"До объявления ограничений многофункциональные центры страны ежедневно принимали около 2,5-3 миллионов обращений. В первую нерабочую неделю с 30 марта до 5 апреля этот объем сократился до 93,7 тысяч заявлений, а далее стал постепенно расти на 300 тысяч обращений в неделю", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

По данным министерства, чаще всего россияне обращаются в МФЦ за получением пособий и выплат, за выписками из ЕГРН, по вопросам регистрации недвижимости и кадастрового учета. Часть обращений связана с услугами ЗАГСов, МВД, Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.

За последнее время по всей стране в среднем в четыре раза выросла нагрузка на кол-центры МФЦ, поскольку многие из них были определены, как горячая линия по всем вопросам, связанным с кампанией по противодействию распространению коронавируса.

В части субъектов силами МФЦ осуществляется обзвон жителей для повышения оперативности адресной помощи. Например, в Еврейской автономной области по базам Пенсионного фонда России МФЦ организован обзвон граждан с детьми, имеющих право на получение единоразовой помощи в пять тысяч рублей. А в Ставропольском крае сотрудники кол-центра замеряю "температуру звонков" - насколько абонент агрессивен, нейтрален, удовлетворен.

Все это помогает принимать нужные решения в рамках противодействия распространению коронавируса. Актуальная информация по заболеваемости в России и в мире на сайте стопкоронавирус.ру.

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