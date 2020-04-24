Сотрудник камчатской колонии передавал наркотики заключенному

Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвинили в хранении и перевозке наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ).

По предварительной версии, работник ИК трижды передавал одному из заключенных наркотические вещества в больших объемах, в том числе героин и мефедрон. За это он получил от 37-летнего осужденного 12 900 рублей. Нелегальные посылки отдавал 39-летний друг заключенного, проживающий в Елизовском районе.

"За указанные действия сотруднику колонии грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки", - сообщили в пресс-службе СУ СК Камчатки.

Уголовное дело возбудили также в отношении двух других участников. За приобретение, хранение и перевозку наркотических средств без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК РФ) мужчинам грозит до трех лет лишения свободы. При этом уже находящийся в заключении гражданин отбывает срок именно за сбыт наркотиков.