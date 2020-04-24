В Хабаровске на 11 лет осудили сообщника террористов

В Хабаровске осудили 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья за организацию деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, мужчина вступил в запрещенную на территории России организацию и согласился в ней активно участвовать. Для этого он планировал прибыть в Сирию. Его задержали в хабаровском аэропорту при попытке вылететь за границу.

В итоге суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, включая три года отбывания в тюрьме.