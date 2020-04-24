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24.04.2020 06:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске на 11 лет осудили сообщника террористов

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске осудили 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья за организацию деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5 УК РФ).

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, мужчина вступил в запрещенную на территории России организацию и согласился в ней активно участвовать. Для этого он планировал прибыть в Сирию. Его задержали в хабаровском аэропорту при попытке вылететь за границу.

В итоге суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, включая три года отбывания в тюрьме.

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