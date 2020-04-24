В Якутии спасли кота, два дня просидевшего на опоре ЛЭП

В Алданском районе Якутии энергетики спасли кота, забравшегося на опору линии электропередачи напряжением 6 кВ и просидевшего там два дня.

Жалобное мяуканье, доносившееся с верхушки опоры, услышали прохожие. Они обратились в диспетчерскую Южно-Якутских электрических сетей, и к месту происшествия незамедлительно направились электромонтеры. Специалисты понимали, что животное в любой момент могло погибнуть от электрической дуги, сообщили в пресс-службе администрации района.

Спасатели сняли кота, поднявшись к нему на автовышке. Огромного полосатого красавца передали семье владельцев, которые все это время разыскивали беглеца в соседних дворах, не догадываясь, что искать надо не на земле, а над домами.