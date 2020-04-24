В Южно-Сахалинске онлайн-урок прервали показом порно

Следователи Южно-Сахалинска начали проверку сообщения, размещенного в социальной сети. Автор публикации рассказал о том, что онлайн-урок, который проводила одна из городских школ, был сорван из-за появления на экранах материалов порнографического характера.

Учитель вел занятие с помощью коммуникационной платформы "Zoom". Но объяснение материала прервалось внезапным появлением ролика неприличного содержания. Кто именно решил подшутить таким образом, пока неизвестно.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - сообщили в пресс-службе СУ СК Сахалинской области.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение.