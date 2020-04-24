В Комсомольске-на-Амуре спасли 22 человека при пожаре в жилом доме

В Комсомольске-на-Амуре спасли 22 человека, в том числе семь детей, во время пожара в четырехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В двух подъездах здания возникло сильно задымление из-за возгорания деревянных кладовых в подвале. Жильцам пришлось выйти на балкон.

"В окна третьего этажа пожарные установили трехколенную лестницу, а для спасения людей с последнего этажа развернули пожарную автолестницу. Еще одну семью из двух взрослых и двух детей огнеборцы эвакуировали из квартиры на первом этаже", - говорится в сообщении.

Менее чем через час пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.