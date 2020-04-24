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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье скончалась создательница знаменитых конфет "Птичье молоко"

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась Анна Федоровна Чулкова, почетный гражданин города и автор знаменитого бренда - конфет "Птичье молоко". Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приморского края.

Она родилась 22 февраля 1934 года в Рязанской области. Ее семья в 1940 году по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке. Работать на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.

Когда перед кондитерами страны поставили задачу создать новую конфету с начинкой суфле, женщина разработала самую удачную рецептуру, создав суфле на основе агар-агара. Предприятие выпускает "Птичье молоко", известное сейчас как "Птичка", с 1967 года.

Анна Федоровна также разработала технологию производства шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

Известный кондитер награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции. Она лауреат Государственной премии, а в 1986 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Почетным гражданином Владивостока она стала в 2000 году.

Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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