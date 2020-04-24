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24.04.2020 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье начали проверку смерти пациента из-за отказа "скорой"

Текст: Юлия Гарднер

Министерство здравоохранения Забайкальского края проводит проверку после появления информации о том, что мужчина умер, не дождавшись "скорой помощи".

Фото: iStock
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Руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптева на своей странице в социальной сети написала, что 59-летний житель поселка Шерловая Гора Борзинского района скончался от инфаркта.

Бригада "скорой" в Шерловогорской больнице не приняла вызов. Сейчас она выезжает к инфекционным больным, в том числе, с COVID-19. Вторая бригада медиков приехала на вызов, когда было уже слишком поздно.

"По результатам проверки будут приняты все соответствующие меры". - сообщает минздрав региона.

Справка "РГ"

На утро 24 апреля в России подтверждено 62773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа выздоровел 4891 человек, 555 скончались.

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