В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров

По данным Авиалесоохраны, в Забайкальском крае действует 11 пожаров на общей площади 6,4 тысячи гектаров. Четыре очага возгорания находятся недалеко от населенных пунктов. Сейчас с ними борются 250 человек и 50 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, пожары возникли районе сел Беклемишево, Иван-Озеро, Преображенка и Танха.

Первому угрозы нет. На подходах ко второму сейчас дежурят сотрудники МЧС. В третьем проходит опашка прилегающей территории. А в жителям четвертого сообщали о надвигающемся огне и предупреждали, что в случае необходимости придется покинуть свои дома. Но сейчас угрозы для них уже нет. Пожар в районе Танхи заметили и начали ликвидировать вечером 23 апреля. На место отправился заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев.

На сайте минприроды отмечается, что ситуацию держат под контролем. Тушению огня мешает ветреная погода.