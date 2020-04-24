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24.04.2020 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров

Текст: Дина Непомнящая

По данным Авиалесоохраны, в Забайкальском крае действует 11 пожаров на общей площади 6,4 тысячи гектаров. Четыре очага возгорания находятся недалеко от населенных пунктов. Сейчас с ними борются 250 человек и 50 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, пожары возникли районе сел Беклемишево, Иван-Озеро, Преображенка и Танха.

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Первому угрозы нет. На подходах ко второму сейчас дежурят сотрудники МЧС. В третьем проходит опашка прилегающей территории. А в жителям четвертого сообщали о надвигающемся огне и предупреждали, что в случае необходимости придется покинуть свои дома. Но сейчас угрозы для них уже нет. Пожар в районе Танхи заметили и начали ликвидировать вечером 23 апреля. На место отправился заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев.

На сайте минприроды отмечается, что ситуацию держат под контролем. Тушению огня мешает ветреная погода.

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