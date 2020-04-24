За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за коронавирусом, среди них 2697 случаев, или 46,1 процента, без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2957 Московская область - 611 Санкт-Петербург - 253 Республика Дагестан - 113 Нижегородская область - 94 Краснодарский край - 84 Ростовская область - 64 Калужская область - 61 Мурманская область - 60 Челябинская область - 57 Орловская область - 47 Рязанская область - 46 Тульская область - 44 Самарская область - 44 Чувашская Республика - 43 Владимирская область - 42 Ярославская область- 42 Новосибирская область - 41 Хабаровский край - 41 Ленинградская область - 39 Республика Мордовия - 39 Республика Ингушетия - 38 Курская область - 37 Кировская область - 36 Брянская область - 35 Тамбовская область - 35 Приморский край - 35 Республика Северная Осетия - 33 Республика Башкортостан - 33 Свердловская область - 33 Пермский край - 31 Воронежская область - 30 Тверская область - 29 Республика Марий Эл - 29 Оренбургская область - 28 Белгородская область - 26 Ставропольский край - 26 Липецкая область - 25 Кабардино-Балкарская Республика -25 Карачаево-Черкесская Республика - 25 Ульяновская область - 25 Ямало-Ненецкий АО - 23 Красноярский край - 22 Астраханская область - 21 Волгоградская область - 21 Пензенская область - 21 Калининградская область - 18 Чеченская Республика - 18 Удмуртская Республика - 17 Костромская область - 16 Саратовская область - 16 Тюменская область - 16 Псковская область - 15 Архангельская область - 14 Новгородская область - 14 Республика Татарстан - 14 Еврейская АО - 14 Смоленская область - 11 Республика Коми - 11 Республика Калмыкия - 10 Вологодская область - 9 Кемеровская область - 9 Забайкальский край - 9 Республика Саха (Якутия) - 9 Ивановская область - 8 Алтайский край - 8 Томская область - 7 Камчатский край - 6 Иркутская область - 5 Чукотский АО - 5 Республика Бурятия - 4 Республика Адыгея - 3 Республика Хакасия - 3 Амурская область - 3 Республика Карелия - 2 Курганская область - 2 Ханты-Мансийский АО - 2 Магаданская область - 2 Республика Крым - 2 Республика Тыва - 1 Омская область - 1 Сахалинская область - 1 Всего в России зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписаны за сутки 677 выздоровевших: Москва - 287

Московская область - 49

Санкт-Петербург - 43

Ивановская область - 29

Ленинградская область - 20

Республика Башкортостан - 19

Нижегородская область - 17

Краснодарский край - 16

Брянская область - 14

Ямало-Ненецкий автономный округ - 13

Смоленская область - 11

Саратовская область - 11

Приморский край - 10

Курская область - 9

Воронежская область - 8

Кировская область - 7

Республика Бурятия - 7

Республика Ингушетия - 6

Ставропольский край - 6

Тюменская область - 6

Свердловская область - 6

Республика Крым - 6

Республика Мордовия - 5

Республика Коми - 5

Пермский край - 5

Челябинская область - 5

Чеченская Республика - 4

Республика Татарстан - 4

Тамбовская область - 4

Самарская область - 4

Мурманская область - 3

Республика Чувашия - 3

Белгородская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Калининградская область - 3

Вологодская область - 3

Еврейская автономная область - 3

Хабаровский край - 2

Республика Калмыкия - 2

Иркутская область - 2

Новгородская область - 2

Алтайский край - 2

Республика Хакасия - 2

Забайкальский край - 2

Республика Карелия - 2

Удмуртская Республика - 1

Волгоградская область - 1

Новосибирская область - 1

Ярославская область - 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568. Умерли за сутки 60 человек: Москва - 37

Московская область - 10

Санкт-Петербург - 3

Краснодарский край - 2

Республика Хакасия - 1

Нижегородская область - 1

Мурманская область - 1

Удмуртская Республика - 1

Волгоградская область - 1

Республика Мордовия - 1

Ярославская область - 1

Ульяновская область - 1 За весь период по России умерло 615 человек.