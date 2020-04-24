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24.04.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за коронавирусом, среди них 2697 случаев, или 46,1 процента, без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2957
  2. Московская область - 611
  3. Санкт-Петербург - 253
  4. Республика Дагестан - 113
  5. Нижегородская область - 94
  6. Краснодарский край - 84
  7. Ростовская область - 64
  8. Калужская область - 61
  9. Мурманская область - 60
  10. Челябинская область - 57
  11. Орловская область - 47
  12. Рязанская область - 46
  13. Тульская область - 44
  14. Самарская область - 44
  15. Чувашская Республика - 43
  16. Владимирская область - 42
  17. Ярославская область- 42
  18. Новосибирская область - 41
  19. Хабаровский край - 41
  20. Ленинградская область - 39
  21. Республика Мордовия - 39
  22. Республика Ингушетия - 38
  23. Курская область - 37
  24. Кировская область - 36
  25. Брянская область - 35
  26. Тамбовская область - 35
  27. Приморский край - 35
  28. Республика Северная Осетия - 33
  29. Республика Башкортостан - 33
  30. Свердловская область - 33
  31. Пермский край - 31
  32. Воронежская область - 30
  33. Тверская область - 29
  34. Республика Марий Эл - 29
  35. Оренбургская область - 28
  36. Белгородская область - 26
  37. Ставропольский край - 26
  38. Липецкая область - 25
  39. Кабардино-Балкарская Республика -25
  40. Карачаево-Черкесская Республика - 25
  41. Ульяновская область - 25
  42. Ямало-Ненецкий АО - 23
  43. Красноярский край - 22
  44. Астраханская область - 21
  45. Волгоградская область - 21
  46. Пензенская область - 21
  47. Калининградская область - 18
  48. Чеченская Республика - 18
  49. Удмуртская Республика - 17
  50. Костромская область - 16
  51. Саратовская область - 16
  52. Тюменская область - 16
  53. Псковская область - 15
  54. Архангельская область - 14
  55. Новгородская область - 14
  56. Республика Татарстан - 14
  57. Еврейская АО - 14
  58. Смоленская область - 11
  59. Республика Коми - 11
  60. Республика Калмыкия - 10
  61. Вологодская область - 9
  62. Кемеровская область - 9
  63. Забайкальский край - 9
  64. Республика Саха (Якутия) - 9
  65. Ивановская область - 8
  66. Алтайский край - 8
  67. Томская область - 7
  68. Камчатский край - 6
  69. Иркутская область - 5
  70. Чукотский АО - 5
  71. Республика Бурятия - 4
  72. Республика Адыгея - 3
  73. Республика Хакасия - 3
  74. Амурская область - 3
  75. Республика Карелия - 2
  76. Курганская область - 2
  77. Ханты-Мансийский АО - 2
  78. Магаданская область - 2
  79. Республика Крым - 2
  80. Республика Тыва - 1
  81. Омская область - 1
  82. Сахалинская область - 1

Всего в России зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выписаны за сутки 677 выздоровевших:
  • Москва - 287
  • Московская область - 49
  • Санкт-Петербург - 43
  • Ивановская область - 29
  • Ленинградская область - 20
  • Республика Башкортостан - 19
  • Нижегородская область - 17
  • Краснодарский край - 16
  • Брянская область - 14
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 13
  • Смоленская область - 11
  • Саратовская область - 11
  • Приморский край - 10
  • Курская область - 9
  • Воронежская область - 8
  • Кировская область - 7
  • Республика Бурятия - 7
  • Республика Ингушетия - 6
  • Ставропольский край - 6
  • Тюменская область - 6
  • Свердловская область - 6
  • Республика Крым - 6
  • Республика Мордовия - 5
  • Республика Коми - 5
  • Пермский край - 5
  • Челябинская область - 5
  • Чеченская Республика - 4
  • Республика Татарстан - 4
  • Тамбовская область - 4
  • Самарская область - 4
  • Мурманская область - 3
  • Республика Чувашия - 3
  • Белгородская область - 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 3
  • Калининградская область - 3
  • Вологодская область - 3
  • Еврейская автономная область - 3
  • Хабаровский край - 2
  • Республика Калмыкия - 2
  • Иркутская область - 2
  • Новгородская область - 2
  • Алтайский край - 2
  • Республика Хакасия - 2
  • Забайкальский край - 2
  • Республика Карелия - 2
  • Удмуртская Республика - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Новосибирская область - 1
  • Ярославская область - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568.

Умерли за сутки 60 человек:
  • Москва - 37
  • Московская область - 10
  • Санкт-Петербург - 3
  • Краснодарский край - 2
  • Республика Хакасия - 1
  • Нижегородская область - 1
  • Мурманская область - 1
  • Удмуртская Республика - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Ярославская область - 1
  • Ульяновская область - 1

За весь период по России умерло 615 человек.

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