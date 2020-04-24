За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за коронавирусом, среди них 2697 случаев, или 46,1 процента, без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2957
- Московская область - 611
- Санкт-Петербург - 253
- Республика Дагестан - 113
- Нижегородская область - 94
- Краснодарский край - 84
- Ростовская область - 64
- Калужская область - 61
- Мурманская область - 60
- Челябинская область - 57
- Орловская область - 47
- Рязанская область - 46
- Тульская область - 44
- Самарская область - 44
- Чувашская Республика - 43
- Владимирская область - 42
- Ярославская область- 42
- Новосибирская область - 41
- Хабаровский край - 41
- Ленинградская область - 39
- Республика Мордовия - 39
- Республика Ингушетия - 38
- Курская область - 37
- Кировская область - 36
- Брянская область - 35
- Тамбовская область - 35
- Приморский край - 35
- Республика Северная Осетия - 33
- Республика Башкортостан - 33
- Свердловская область - 33
- Пермский край - 31
- Воронежская область - 30
- Тверская область - 29
- Республика Марий Эл - 29
- Оренбургская область - 28
- Белгородская область - 26
- Ставропольский край - 26
- Липецкая область - 25
- Кабардино-Балкарская Республика -25
- Карачаево-Черкесская Республика - 25
- Ульяновская область - 25
- Ямало-Ненецкий АО - 23
- Красноярский край - 22
- Астраханская область - 21
- Волгоградская область - 21
- Пензенская область - 21
- Калининградская область - 18
- Чеченская Республика - 18
- Удмуртская Республика - 17
- Костромская область - 16
- Саратовская область - 16
- Тюменская область - 16
- Псковская область - 15
- Архангельская область - 14
- Новгородская область - 14
- Республика Татарстан - 14
- Еврейская АО - 14
- Смоленская область - 11
- Республика Коми - 11
- Республика Калмыкия - 10
- Вологодская область - 9
- Кемеровская область - 9
- Забайкальский край - 9
- Республика Саха (Якутия) - 9
- Ивановская область - 8
- Алтайский край - 8
- Томская область - 7
- Камчатский край - 6
- Иркутская область - 5
- Чукотский АО - 5
- Республика Бурятия - 4
- Республика Адыгея - 3
- Республика Хакасия - 3
- Амурская область - 3
- Республика Карелия - 2
- Курганская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Магаданская область - 2
- Республика Крым - 2
- Республика Тыва - 1
- Омская область - 1
- Сахалинская область - 1
Всего в России зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Выписаны за сутки 677 выздоровевших:
- Москва - 287
- Московская область - 49
- Санкт-Петербург - 43
- Ивановская область - 29
- Ленинградская область - 20
- Республика Башкортостан - 19
- Нижегородская область - 17
- Краснодарский край - 16
- Брянская область - 14
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 13
- Смоленская область - 11
- Саратовская область - 11
- Приморский край - 10
- Курская область - 9
- Воронежская область - 8
- Кировская область - 7
- Республика Бурятия - 7
- Республика Ингушетия - 6
- Ставропольский край - 6
- Тюменская область - 6
- Свердловская область - 6
- Республика Крым - 6
- Республика Мордовия - 5
- Республика Коми - 5
- Пермский край - 5
- Челябинская область - 5
- Чеченская Республика - 4
- Республика Татарстан - 4
- Тамбовская область - 4
- Самарская область - 4
- Мурманская область - 3
- Республика Чувашия - 3
- Белгородская область - 3
- Ханты-Мансийский автономный округ - 3
- Калининградская область - 3
- Вологодская область - 3
- Еврейская автономная область - 3
- Хабаровский край - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Иркутская область - 2
- Новгородская область - 2
- Алтайский край - 2
- Республика Хакасия - 2
- Забайкальский край - 2
- Республика Карелия - 2
- Удмуртская Республика - 1
- Волгоградская область - 1
- Новосибирская область - 1
- Ярославская область - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568.
Умерли за сутки 60 человек:
- Москва - 37
- Московская область - 10
- Санкт-Петербург - 3
- Краснодарский край - 2
- Республика Хакасия - 1
- Нижегородская область - 1
- Мурманская область - 1
- Удмуртская Республика - 1
- Волгоградская область - 1
- Республика Мордовия - 1
- Ярославская область - 1
- Ульяновская область - 1
За весь период по России умерло 615 человек.