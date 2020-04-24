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24.04.2020 14:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По местам съемок "Зулейхи" сделают туристический маршрут

Текст: Олег Платонов (Казань)

Восьмисерийный сериал "Зулейха открывает глаза" по мотивам романа Гузель Яхиной  с успехом прошел на телеканале "Россия". Только в YouTube он набрал более девяти миллионов просмотров. И грех бы было не воспользоваться такой популярностью.

Как известно, часть сериал снимали в живописнейших местах Республики Татарстан. В Лаишевском районе на берегу Камы был возведен поселок Семрук, где происходило действие картины. А сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом "Татар авылы".

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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- Несмотря на режим самоизоляции, мы всегда смотрим вперед и стараемся каждый год предлагать новые и интересные маршруты, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. - И мы надеемся, что новое направление будет интересно всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений.

Инициативу поддержали и туроператоры.

- Сериал, безусловно, привлёк внимание и, думаю, жителям России будет интересно узнать, как жил и живет татарский народ, какие традиции, быт, культура были и есть в республике, - говорит Гузель Сальманова, директор компании "Премьера Трэвел". - Такие проекты всегда интересны

Фото: Олег Косов/РГ
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Поддержали идею и экскурсоводы республики. "Думаю, туристам интересно увидеть знакомые по фильму места, - отметил Михаил Лапкин, председатель Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан, - нам интересно было бы взяться за разработку этого маршрута. Надеюсь, когда туристы вернутся в Татарстан и все ограничения будут сняты, маршрут будет пользоваться популярностью".

К слову, экскурсоводы республики уже приступили к изучению нового маршрута, чтобы в момент, когда ограничения по самоизоляции в России будут сняты, быть, что называется, во всеоружии.

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