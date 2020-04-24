Новости

В апреле семейные пары заключили 2,7 тысячи брачных договоров 14:56
В Кремле прокомментировали прогноз о будущем российской экономики 14:52
Матвиенко: Коронавирус показал необходимость реформы страховой медицины 14:50
Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии 14:50
35-летний рэпер Fred the Godson умер от коронавируса 14:47
В Красноярск прибыл борт с туристами из Таиланда 14:45
В Московском регионе ограбили иранца и африканца 14:37
Свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности выявлено в Москве за сутки 14:36
Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака" 14:35
По местам съемок "Зулейхи" сделают туристический маршрут 14:30
Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили в магазине 14:29
Более 200 работников "Ижмеха" отправили на карантин по коронавирусу 14:26
Матвиенко: Темпы распространения COVID в России не являются угрожающими 14:24
Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19 14:19
Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней 14:17
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19 14:17
В США расширили список симптомов коронавируса с трех до девяти 14:14
Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб 14:08
Компенсацию по ЖКХ семьям погибших военных рассчитают без "платежек" 14:04
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции 14:03
"Убийца" BMW от Geely "засветился" в Беларуси 14:00
Собянин утвердил премии Чуковского для авторов детской литературы 13:51
В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне 13:51
ФАС снизит плату за возврат билетов на поезд до символической суммы 13:49
В Башкирии пропал девятилетний мальчик 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 13:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: t.me@Respublika_Bashkortostan Фото: t.me@Respublika_Bashkortostan
Фото: t.me@Respublika_Bashkortostan

В соцсетях появилось фото затопленной деревенской улицы и движущегося по ней всадника. Вода практически полностью скрывает тело лошади.

Как сообщает "Башкирское спутниковое телевидение", это фото сделано в деревне Абзаново Архангельского района. Вышедшая из берегов горная река Инзер подтопила одну из улиц деревни, при том уровень воды продолжает подниматься.

Фото: www.facebook.com
Выборгский серфер покатался на доске в затопленном лесу

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили: ситуация в Архангельском и ряде других районов находится на контроле ведомства.

Так по данным на 24 апреля, в Архангельском районе наблюдается подтопление участка проезжей части в Абзаново по улице Полковника Хабирова. При том уточняется, что дома и придворовые территории не подтоплены, а длина подтопления составила 55 метров. Жалоб от населения нет. У местных жителей есть лодки. Для них подготовлен пункт временного размещения.

Также в Архангельском районе подтоплены две придомовые территории в деревне Усть-Басы и семь - в деревне Тавокачево. Но транспортное сообщение не нарушено.

Также незначительные подтопления и переливы зафиксированы в Демском районе Уфы, Белорецком, Мелеузовском, Белокатайском, Кугарчинском, Ишимбайском районах Башкирии.

- Пик паводка еще не прошел, поэтому нам необходимо быть готовыми к возможным подтоплениям, - отметил начальник регионального ГУ МЧС России Марат Латыпов на совещании рабочей группы республиканской противопаводковой комиссии.

Пик паводка в Башкирии ожидают 29 и 30 апреля.

Общество Природа Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Паводки в России

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции