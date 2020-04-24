В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне

В соцсетях появилось фото затопленной деревенской улицы и движущегося по ней всадника. Вода практически полностью скрывает тело лошади.

Как сообщает "Башкирское спутниковое телевидение", это фото сделано в деревне Абзаново Архангельского района. Вышедшая из берегов горная река Инзер подтопила одну из улиц деревни, при том уровень воды продолжает подниматься.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили: ситуация в Архангельском и ряде других районов находится на контроле ведомства.

Так по данным на 24 апреля, в Архангельском районе наблюдается подтопление участка проезжей части в Абзаново по улице Полковника Хабирова. При том уточняется, что дома и придворовые территории не подтоплены, а длина подтопления составила 55 метров. Жалоб от населения нет. У местных жителей есть лодки. Для них подготовлен пункт временного размещения.

Также в Архангельском районе подтоплены две придомовые территории в деревне Усть-Басы и семь - в деревне Тавокачево. Но транспортное сообщение не нарушено.

Также незначительные подтопления и переливы зафиксированы в Демском районе Уфы, Белорецком, Мелеузовском, Белокатайском, Кугарчинском, Ишимбайском районах Башкирии.

- Пик паводка еще не прошел, поэтому нам необходимо быть готовыми к возможным подтоплениям, - отметил начальник регионального ГУ МЧС России Марат Латыпов на совещании рабочей группы республиканской противопаводковой комиссии.

Пик паводка в Башкирии ожидают 29 и 30 апреля.