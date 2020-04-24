В Башкирии пропал девятилетний мальчик

В селе Нижний Ташбукан вторые сутки продолжаются поиски девятилетнего мальчика. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что дело заведено для всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий по установлению места нахождения ребенка.

Сообщается, что мальчик с родителями был в гостях у деда. 22 апреля он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родители сначала пытались найти его своими силами, а затем обратились в правоохранительные органы.

К поискам ребенка привлечены более 190 человек. Это следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции, МЧС и Госкомитета по ЧС, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и добровольцы из числа односельчан пропавшего ребенка. Они исследуют территорию села, прилегающие участки местности, а также реку, протекающую на территории села.

Следователи также продолжают выяснять обстоятельства исчезновения ребенка, допрашивают членов его семьи и односельчан.

На вид ребенку шесть-семь лет. Его рост 116 сантиметров, среднего телосложения. Мальчик был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.