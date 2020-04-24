В Нижегородской области скончался восьмой пациент с коронавирусом

По данным оперативного штаба, в Нижегородской области скончался восьмой пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений достигло 1096.

За последние сутки прибавилось 94 пациента с коронавирусом. По данным на 24 апреля, в регионе выздоровело 77 человек.

Накануне замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опубликовал динамическую карту распределения коронавирусной инфекции по районам. На ней отмечены муниципалитеты, которые COVID-19 пока не затронул, но их меньшинство. Две трети заболевших - это жители Нижнего Новгорода. "Очень хочу запустить это видео наоборот. Уверен, скоро у нас так и получится", - написал он.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний проведено свыше 52,2 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.