В Пензе восемь иностранных студентов госпитализированы с коронавирусом

Вспышка коронавируса произошла в общежитии Пензенского строительного университета, где проживали иностранные студенты из стран Ближнего Востока и Африки.

Как подтвердила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, диагноз подтвердился у восьми человек. Ранее они были госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции.

В общежитии введен карантин, его соблюдение контролируют сотрудники Росгвардии.

По сообщению регионального оперативного штаба на 24 апреля в Пензенской области зарегистрировано 232 больных с подтвержденным COVID-19. Новых случаев - 21. Среди них есть месячный ребенок, 15-летний подросток, а также взрослые в возрасте от 18 до 81 года. На ИВЛ находятся четыре тяжелых пациента с коронавирусом. За все время с этим диагнозом умерли пять человек, выздоровели 24 человека.

В пяти учреждениях здравоохранения Пензы развернуты 1025 инфекционных коек, это почти в два раза больше норматива. К кислороду подключены 454 койки. Дополнительно в учреждениях здравоохранения проводятся работы по подключению к централизованной подаче кислорода 895 коек.