В пермской больнице коронавирусом заразились 48 человек

В одной из больниц Перми локализован очаг заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала недели там было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, из них - у 11 сотрудников учреждения, 37 - у пациентов.

Как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыто на прием, переведено в режим обсерватора.

В настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человек, выписанных в период с 10 по 21 апреля. К работе в больнице приступили 10 медработников вахтовым методом. Проводятся противоэпидемические мероприятия по терапевтическому и кардиологическому отделениям больницы.