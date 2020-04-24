В Прикамье женщину оштрафовали за ложную информацию о COVID-19

Жительница Пермского края привлечена к ответственности в соответствии со статьей 13.15 КоАП РФ "Распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники полиции выявили в социальной сети недостоверную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Пермском крае. В частности, одна из участниц интернет-сообщества опубликовала рассказала о якобы заболевшем COVID-19 жителе поселка Лямино.

Материалы проверки были направлены в мировой суд, который признал женщину виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.