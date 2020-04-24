В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

В Самарской области скончался первый пациент, который был болен коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

- К сожалению, в области первый летальный исход. Скончался пожилой мужчина 74 лет с коронавирусом. Болезнь проистекала на фоне целого ряда серьезных хронических заболеваний: сахарного диабета, сосудистой патологии, перенесенной онкологии, - рассказал Дмитрий Азаров, выразив соболезнование близким умершего пациента.

По итогам вчерашнего дня число больных COVID-2019 в области увеличилось сразу на 26 человек. Таким образом, всего в регионе - 141 случай заражения. Выздоровели 24 самарца.

Ранее инфицированных обнаруживали в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске, Жигулевске, Чапаевске, а также Волжском районе, расположенном вокруг столицы региона. За вчерашний день география выявления вируса расширилась. Новые случаи появились еще в городе Октябрьске, а также Клявлинском и Камышлинском районах.