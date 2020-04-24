В Саратовской области выявлено 245 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 245 человек.

Как сообщает региональный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, лабораторными исследованиями за последние сутки подтверждено еще 16 случаев заболевания.

Девять заболевших ранее контактировали с другими больными, шести инфицированным прежде был поставлен диагноз "внебольничная пневмония", еще один случай заражения врачи выявили обследовав группу риска.

Больше всего новых заболевших в Саратове - четыре человека, в Балаковском, Балашовском, Ершовском муниципальных районах - по два человека, в Вольском, Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском, Романовском и Энгельсском - по одному.

Ранее областное министерство здравоохранения сообщало, что от коронавируса вылечилось 30 пациентов. Четыре человека, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом, по данным медиков, скончались от других заболеваний.